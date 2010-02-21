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Уиган Атлетик - Тоттенхэм
Уиган Атлетик - Тоттенхэм: обзор матча 21 февраля 2010
Уиган Атлетик
21.02.2010, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
28'
Д. Дефо
85'
Р. Павлюченко
90+2'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Тоттенхэм
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
М. Фигероа
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
С. Синклейр
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
Л. Модрич
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
В. Мозес
️️️️
Х. Томас
Замена
С. Бассонг
️️️️
Л. Кинг
Желтая карточка
М. Доусон
Травма
Л. Кинг
Желтая карточка
Д. Дефо
Желтая карточка
Д. Бентли
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
(К)
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
3
Фигероа
5
Колдуэлл
20
Шарнер
25
Мелхиот
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
6
Томас
16
МакКарти
9
Морено
23
Родальега
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
26
Кинг
18
Бэйл
21
Бентли
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
19
Кранчар
15
Крауч
9
Дефо
9
Морено
7
Синклейр
7
Синклейр
9
Морено
6
Томас
11
Мозес
11
Мозес
6
Томас
26
Кинг
4
Бассонг
4
Бассонг
26
Кинг
19
Кранчар
10
Модрич
10
Модрич
19
Кранчар
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Уиган Атлетик - Тоттенхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:10 (прямая)
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