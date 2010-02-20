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Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 20 февраля 2010
Вулверхэмптон
20.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Челси
40'
Д. Дрогба
67'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Челси
Замена
️️️️
Д. Муджанги-Биа
Замена
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
ГОЛ! 0:2!
Д. Дрогба
Пас отдал
П. Чех
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Д. Брума
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
3
Даниэль Джонс
ЦП
20
Карл Хенри
(К)
АП
44
Кевин Фоли
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
12
Джо Коул
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
5
Гаэль Какута
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханеманн
3
Уорд
6
Крэддок
6
Берра
23
Зубар
16
Джарвис
6
Гедиура
3
Джонс
44
Фоли
20
Хенри
9
Дойл
4-1-2-1-2
1
Чех
19
Феррейра
26
Терри
20
Иванович
18
Жирков
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Малуда
12
Коул
39
Анелька
11
Дрогба
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
18
Жирков
25
Брума
25
Брума
18
Жирков
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
5
Гаэль Какута
АП
40
Энрике Илариу
ВР
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
40
Энрике Илариу
ВР
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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