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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкпул - Вест Бромвич
Блэкпул - Вест Бромвич: обзор матча 09 января 2021
Блэкпул
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Вест Бромвич
41'
Д. Йетс
66'
Г. Мадин
52'
С. Аджайи
80'
М. Перейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкпул - Вест Бромвич
Пенальти не реализован!
М. Перейра
Пенальти не реализован!
С. Кайкай
ГОЛ!
Д. Ливермор
3:2
ГОЛ!
Г. Мадин
3:1
Пенальти не реализован!
Д. Ферлонг
ГОЛ!
Д. Хасбэнд
2:1
Пенальти не реализован!
К. Эдвардс
ГОЛ!
К. Дугалл
1:1
ГОЛ!
К. Гросицки
0:1
Пенальти не реализован!
Д. Йетс
Замена
И. Робсон
️️️️
G. Ward
115'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Д. Лео Гретарссон
99'
96'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Л. Пелтье
Замена
М. Экпитета
️️️️
Д. Баллард
91'
Замена
М. Виртю
️️️️
Д. Кемп
82'
Желтая карточка
О. Тертон
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Перейра
Замена
С. Кайкай
️️️️
Б. Лубала
75'
72'
Замена
С. Кипр
️️️️
Б. Иванович
ГОЛ! 2:1!
Г. Мадин
Пас отдал
Д. Йетс
66'
61'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
К. Бартли
61'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
К. Галлахер
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Аджайи
Пас отдал
К. Гросицки
47'
Желтая карточка
К. Галлахер
46'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
К. Гиббс
ГОЛ! 1:0!
Д. Йетс
Пас отдал
Д. Кемп
41'
Желтая карточка
Д. Баллард
37'
16'
Желтая карточка
С. Аджайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
15
Берили Лубала
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
28
Grant Ward
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Блэкпул
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
1
Jack Sims
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Вест Бромвич
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
31
Rico Richards
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
4-2-1-3
12
Максвелл
3
Гретарссон
5
Баллард
3
Хасбэнд
20
Тертон
15
Лубала
16
Дугалл
10
Кемп
14
Мадин
12
Йетс
28
3-3-3-1
27
Баттон
20
Иванович
5
Бартли
6
Аджайи
21
Пелтье
8
Ливермор
3
Гиббс
8
Галлахер
10
Кровинович
11
Гросицки
10
Перейра
3
Гретарссон
11
Митчелл
11
Митчелл
3
Гретарссон
5
Баллард
21
Экпитета
21
Экпитета
5
Баллард
15
Лубала
11
Кайкай
11
Кайкай
15
Лубала
10
Кемп
24
Виртю
24
Виртю
10
Кемп
28
7
Робсон
7
Робсон
28
20
Иванович
4
Кипр
4
Кипр
20
Иванович
3
Гиббс
2
Ферлонг
2
Ферлонг
3
Гиббс
21
Пелтье
26
О'Ши
26
О'Ши
21
Пелтье
5
Бартли
14
Сойерс
14
Сойерс
5
Бартли
8
Галлахер
22
Эдвардс
22
Эдвардс
8
Галлахер
Остались в запасе
Блэкпул
Вест Бромвич
1
Jack Sims
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Стив Брюс
3
Джордж Хармон
ЛЗ
31
Rico Richards
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Jack Sims
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
Остались в запасе
3
Джордж Хармон
ЛЗ
31
Rico Richards
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Блэкпул - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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