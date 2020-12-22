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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт: обзор матча 22 декабря 2020
Хоффенхайм
22.12.2020, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Гройтер Фюрт
13'
А. Крамарич
49'
К. Акпогума
21'
С. Эрнст
46'
М. Мейерхофер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хоффенхайм - Гройтер Фюрт
Пенальти не реализован!
К. Нуху
ГОЛ!
Т. Тильман
6:6
ГОЛ!
Р. Сессеньон
6:5
ГОЛ!
П. Эккель
5:5
ГОЛ!
К. Акпогума
5:4
Пенальти не реализован!
С. Эрнст
Пенальти не реализован!
М. Богард
ГОЛ!
Б. Хргота
4:4
Пенальти не реализован!
К. Фогт
ГОЛ!
Н. Сарпей
4:3
ГОЛ!
С. Адамян
4:2
ГОЛ!
П. Зегуйн
3:2
ГОЛ!
Р. Сков
3:1
ГОЛ!
Д. Раум
2:1
ГОЛ!
С. Руди
2:0
Пенальти не реализован!
М. Бауэр
ГОЛ!
А. Крамарич
1:0
Желтая карточка
К. Акпогума
115'
Замена
М. Богард
️️️️
М. Гачинович
111'
106'
Замена
Т. Тильман
️️️️
А. Сташ
Желтая карточка
М. Гачинович
105'
Желтая карточка
К. Нуху
102'
101'
Желтая карточка
Б. Хргота
90'
+4
Пенальти не реализован!
П. Зегуйн
86'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Д. Левелинг
80'
Желтая карточка
П. Эккель
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Даббур
77'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
77'
75'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Х. Нильсен
75'
Замена
Н. Сарпей
️️️️
Ю. Грин
Желтая карточка
И. Бебу
62'
Замена
Р. Сков
️️️️
К. Баумгартнер
58'
ГОЛ! 2:2!
К. Акпогума
Пас отдал
С. Руди
49'
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Мейерхофер
Пас отдал
Х. Нильсен
Замена
К. Нуху
️️️️
Х. Нордтвейт
34'
21'
ГОЛ! 1:1!
С. Эрнст
Пас отдал
А. Сташ
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
13'
10'
Желтая карточка
А. Сташ
Желтая карточка
К. Баумгартнер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Robin Kehr
ЦФ
4-1-3-2
1
Бауманн
30
Сессеньон
7
Фогт
6
Нордтвейт
25
Акпогума
13
Руди
14
Баумгартнер
8
Гачинович
9
Бебу
27
Крамарич
9
Даббур
4-1-3-2
30
Бурхерт
28
Мейерхофер
5
Бауэр
6
Эккель
22
Раум
18
Сташ
37
Грин
30
Зегуйн
15
Эрнст
7
Нильсен
18
Левелинг
8
Гачинович
6
Богард
6
Богард
8
Гачинович
14
Баумгартнер
24
Сков
24
Сков
14
Баумгартнер
6
Нордтвейт
4
Нуху
4
Нуху
6
Нордтвейт
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
9
Даббур
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Даббур
37
Грин
14
Сарпей
14
Сарпей
37
Грин
18
Сташ
11
Тильман
11
Тильман
18
Сташ
7
Нильсен
18
Абиама
18
Абиама
7
Нильсен
18
Левелинг
10
Хргота
10
Хргота
18
Левелинг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Мариус Функ
ВР
2
Симон Аста
ПЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
7
Robin Kehr
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
33
Мариус Функ
ВР
2
Симон Аста
ПЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
7
Robin Kehr
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Хоффенхайм - Гройтер Фюрт
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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