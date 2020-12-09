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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Аталанта
Аякс - Аталанта: обзор матча 09 декабря 2020
Аякс
09.12.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
85'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Аталанта
Замена
Х. Тимбер
️️️️
Л. Мартинес
90'
+2
85'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Фройлер
82'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Вторая желтая
Р. Гравенберх
79'
79'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
79'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Р. Госенс
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
З. Лабиад
63'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Н. Тальяфико
63'
60'
Желтая карточка
Х. Хатебур
Желтая карточка
Н. Тальяфико
52'
Замена
К. Промес
️️️️
Б. Бробби
46'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
6
Мартинес
4
Схюрс
3
Мазрауи
8
Гравенберх
10
Тадич
52
Лабиад
7
Антони
9
Бробби
18
Классен
3-3-2-2
95
Голлини
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
21
Ромеро
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
32
Пессина
10
Гомес
91
Сапата
6
Мартинес
12
Тимбер
12
Тимбер
6
Мартинес
52
Лабиад
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
52
Лабиад
9
Бробби
10
Промес
10
Промес
9
Бробби
3
Тальяфико
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
3
Тальяфико
8
Госенс
19
Паломино
19
Паломино
8
Госенс
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
Остались в запасе
Аякс
Аталанта
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
55
Симоне Панада
ЦП
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
55
Симоне Панада
ЦП
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аякс - Аталанта
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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Аякс
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
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2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
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21 ноября
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21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
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21 ноября
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5 ноября
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30 октября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
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