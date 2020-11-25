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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Аталанта
Ливерпуль - Аталанта: обзор матча 25 ноября 2020
Ливерпуль
25.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
60'
Й. Иличич
64'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Аталанта
89'
Желтая карточка
М. де Рон
Замена
Т. Минамино
️️️️
Ж. Матип
85'
85'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пессина
75'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Р. Госенс
70'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Й. Иличич
64'
ГОЛ! 0:2!
Р. Госенс
Пас отдал
Х. Хатебур
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Ориги
61'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
М. Салах
61'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Вейналдум
61'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
К. Цимикас
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
21
Цимикас
46
Уильямс
32
Матип
3
Уильямс
21
Джонс
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
27
Ориги
3-3-2-2
95
Голлини
6
Джимсити
33
Хатебур
2
Толой
21
Ромеро
15
де Рон
8
Госенс
32
Пессина
8
Фройлер
10
Гомес
72
Иличич
27
Ориги
20
Жота
20
Жота
27
Ориги
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
23
Вейналдум
6
Фабиньо
6
Фабиньо
23
Вейналдум
32
Матип
18
Минамино
18
Минамино
32
Матип
10
Салах
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Салах
8
Госенс
22
Мохика
22
Мохика
8
Госенс
32
Пессина
59
Миранчук
59
Миранчук
32
Пессина
72
Иличич
91
Сапата
91
Сапата
72
Иличич
Остались в запасе
Ливерпуль
Аталанта
7
Лейтон Кларксон
ЦП
12
Билли Куметио
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Лейтон Кларксон
ЦП
12
Билли Куметио
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ливерпуль - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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