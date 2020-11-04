Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Лацио
Зенит - Лацио: обзор матча 04 ноября 2020
Зенит
04.11.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
32'
А. Ерохин
82'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Лацио
Замена
Вендел
️️️️
Д. Кузяев
90'
+1
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Оздоев
90'
+1
Желтая карточка
Д. Круговой
86'
85'
Желтая карточка
П. Рейна
Желтая карточка
Д. Ловрен
85'
85'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Х. Корреа
82'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Ф. Ачерби
Желтая карточка
В. Барриос
78'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Ю. Жирков
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Ерохин
61'
Травма
А. Ерохин
60'
59'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
59'
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Фарес
59'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
В. Мурики
52'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Дзюба
32'
Желтая карточка
Д. Кузяев
6'
5'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЛАЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ОП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
18
Жирков
14
Кузяев
21
Оздоев
21
Ерохин
22
Дзюба
4-2-2-2
25
Рейна
77
Марушич
29
Худт
4
Патрик
15
Ачерби
16
Пароло
93
Фарес
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
32
Корреа
19
Мурики
18
Жирков
3
Круговой
3
Круговой
18
Жирков
21
Оздоев
11
Сутормин
11
Сутормин
21
Оздоев
14
Кузяев
8
Вендел
8
Вендел
14
Кузяев
21
Ерохин
77
Мостовой
77
Мостовой
21
Ерохин
32
Корреа
5
Фелипе
5
Фелипе
32
Корреа
16
Пароло
32
Катальди
32
Катальди
16
Пароло
93
Фарес
8
Перейра
8
Перейра
93
Фарес
19
Мурики
10
Кайседо
10
Кайседо
19
Мурики
Остались в запасе
Зенит
Лацио
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
54
Дамиано Франко
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
54
Дамиано Франко
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
55
Алессио Фурланетто
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Зенит - Лацио
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Зенит
Лацио
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
Газинский назвал двух игроков «Зенита» лучшими в первой половине сезона РПЛ
12:38
1
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
Названы два футболиста, от которых зависят результаты «Зенита»
00:48
6
Дивеев объяснил спад «Краснодара»
00:24
4
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
15:36
Газинский назвал двух игроков «Зенита» лучшими в первой половине сезона РПЛ
12:38
1
Орлов наехал на Карпина: «Я понимаю, почему Глушенков обиделся»
01:44
17
Названы два футболиста, от которых зависят результаты «Зенита»
00:48
6
Дивеев объяснил спад «Краснодара»
00:24
4
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+