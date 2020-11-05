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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Слован
Хоффенхайм - Слован: обзор матча 05 ноября 2020
Хоффенхайм
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
5 : 0
Завершен
Слован
22'
М. Даббур
30'
М. Даббур
59'
Ф. Гриллич
71'
С. Адамян
76'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Слован
90'
+1
Замена
M. Kazda
️️️️
D. Kosek
90'
+1
Замена
R. Cernicky
️️️️
А. Несицки
ГОЛ! 5:0!
С. Адамян
76'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Баумгартнер
73'
ГОЛ! 4:0!
С. Адамян
71'
Замена
С. Адамян
️️️️
М. Даббур
61'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Акпогума
61'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Гриллич
59'
52'
Желтая карточка
М. Косцельник
Замена
Д. Самассеку
️️️️
С. Руди
46'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Фогт
46'
Желтая карточка
М. Богард
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
Пас отдал
Р. Сков
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
Р. Сков
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
16
D. Kosek
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Слован
26
Radim Cernicky
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
16
Лукаш Чано
ЦФ
0
M. Kazda
ЦФ
2-1-1-3-3
1
Бауманн
7
Фогт
25
Акпогума
6
Богард
13
Руди
14
Баумгартнер
8
Гачинович
24
Сков
9
Даббур
99
Клаусс
9
Бебу
2-1-5-1
32
Хасалик
33
Качараба
3
Микула
14
Громада
9
Несицки
15
Рондич
23
Мара
3
Косцельник
18
Канкола
16
25
Акпогума
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
25
Акпогума
13
Руди
18
Самассеку
18
Самассеку
13
Руди
7
Фогт
27
Гриллич
27
Гриллич
7
Фогт
9
Даббур
22
Адамян
22
Адамян
9
Даббур
14
Баумгартнер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
14
Баумгартнер
16
0
0
16
9
Несицки
26
26
9
Несицки
Остались в запасе
Хоффенхайм
Слован
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Филипп Пентке
ВР
Главный тренер
Себастьян Хенесс
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
16
Лукаш Чано
ЦФ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Филипп Пентке
ВР
Остались в запасе
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
16
Лукаш Чано
ЦФ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Хоффенхайм - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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