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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Маккаби
Вильярреал - Маккаби: обзор матча 05 ноября 2020
Вильярреал
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
4 : 0
Завершен
Маккаби
4'
К. Бакка
52'
К. Бакка
71'
А. Баэна
81'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Маккаби
ГОЛ! 4:0!
Ф. Ниньо
Пас отдал
П. Эступиньян
81'
Желтая карточка
Р. Мори
77'
Замена
Ж. Морено
️️️️
А. Баэна
74'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
К. Бакка
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Баэна
Пас отдал
К. Бакка
71'
68'
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Глейзер
68'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Й. Коэн
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Коста
65'
61'
Замена
Д. Битон
️️️️
Т. Бен-Хаим
61'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Э. Карцев
59'
Желтая карточка
Э. Саборит
Замена
М. Тригерос
️️️️
В. Иборра
59'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Д. Парехо
59'
56'
Желтая карточка
Д. Глейзер
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Т. Кубо
52'
51'
Замена
А. Пешич
️️️️
Н. Блекмэн
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Д. Парехо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Маккаби
19
Даниэл
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Йонатан Коэн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
4-2-3-1
28
Рульи
24
Коста
39
Альбиоль
26
Мори
7
Пенья
10
Парехо
10
Иборра
10
Баэна
14
Кубо
10
Пино
70
Бакка
3-3-1-2
19
Даниэл
26
Бен-Хаим
4
Саборит
26
Биттон
23
Эрнандес
36
Карцев
18
Тиби
18
Глейзер
9
Блекмэн
10
Коэн
24
Коста
16
Гомес
16
Гомес
24
Коста
10
Парехо
2
Эступиньян
2
Эступиньян
10
Парехо
10
Иборра
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Иборра
10
Баэна
7
Морено
7
Морено
10
Баэна
70
Бакка
14
Ниньо
14
Ниньо
70
Бакка
36
Карцев
23
Голаса
23
Голаса
36
Карцев
18
Глейзер
8
Перец
8
Перец
18
Глейзер
26
Бен-Хаим
10
Битон
10
Битон
26
Бен-Хаим
10
Коэн
9
Шехтер
9
Шехтер
10
Коэн
9
Блекмэн
8
Пешич
8
Пешич
9
Блекмэн
Остались в запасе
Вильярреал
Маккаби
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Перец
ВР
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Вильярреал - Маккаби
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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