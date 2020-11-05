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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Лилль
Милан - Лилль: обзор матча 05 ноября 2020
Милан
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
22'
Ю. Языджи (П)
55'
Ю. Языджи
58'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лилль
Желтая карточка
А. Романьоли
84'
84'
Замена
Рейнилду
️️️️
Ж. Бамба
80'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Ю. Языджи
80'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Р. Саншеш
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Б. Диас
78'
75'
Желтая карточка
З. Челик
65'
Замена
Б. Андре
️️️️
Шека
Замена
А. Ребич
️️️️
З. Ибрагимович
62'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
61'
58'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Языджи
Пас отдал
Д. Дэвид
55'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Языджи
Пас отдал
Н. Иконе
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Р. Крунич
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
С. Кастильехо
46'
36'
Желтая карточка
Шека
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Языджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
24
Кьер
2
Далот
16
Тонали
19
Кессье
33
Крунич
21
Диас
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
4-2-3-1
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
4
Ботман
6
Брадарич
8
Саншеш
8
Шека
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
15
Дэвид
11
Ибрагимович
9
Ребич
9
Ребич
11
Ибрагимович
21
Диас
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Диас
70
Кастильехо
27
Леау
27
Леау
70
Кастильехо
33
Крунич
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
33
Крунич
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
8
Саншеш
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Саншеш
19
Бамба
17
Рейнилду
17
Рейнилду
19
Бамба
8
Шека
21
Андре
21
Андре
8
Шека
97
Языджи
17
Йылмаз
17
Йылмаз
97
Языджи
Остались в запасе
Милан
Лилль
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
35
Тиагу Джало
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Милан - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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