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Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - ЦСКА София
Янг Бойз - ЦСКА София: обзор матча 05 ноября 2020
Янг Бойз
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА София
2'
Ф. Мамбимби
18'
М. Сулеймани
32'
Ф. Мамбимби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - ЦСКА София
87'
Замена
И. Турицов
️️️️
Т. Вион
87'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Ю. Санкаре
79'
Замена
Ж. Кейта
️️️️
Г. Йомов
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Мамбимби
70'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
70'
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
70'
69'
Замена
Т. Родригеш
️️️️
А. Пеньяранда
69'
Замена
Г. Кэри
️️️️
Д. Синклэйр
68'
Желтая карточка
А. Юга
Желтая карточка
М. Эбишер
68'
Замена
У. Гарсия
️️️️
М. Камара
63'
Замена
М. Эбишер
️️️️
В. Сьерро
62'
Желтая карточка
М. Камара
52'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
К. Фасснахт
32'
ГОЛ! 2:0!
М. Сулеймани
Пас отдал
Ж. Нсаме
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
Ж. Лефор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Али Соу
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
ЦСКА София
25
Пламен Галабов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
93
Энрике
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
5
Камара
28
Лустенбергер
30
Хефти
10
Сулеймани
32
Ридер
4
Сьерро
16
Фасснахт
17
Нсаме
10
Мамбимби
3-3-1-3
1
Бусатто
6
Антов
2
Маттей
18
Мазику
15
Вион
22
Юга
13
Санкаре
7
Пеньяранда
24
Синклэйр
30
Йомов
9
Соу
10
Мамбимби
12
Элиа
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
5
Камара
25
Гарсия
25
Гарсия
5
Камара
4
Сьерро
20
Эбишер
20
Эбишер
4
Сьерро
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
15
Вион
19
Турицов
19
Турицов
15
Вион
24
Синклэйр
10
Кэри
10
Кэри
24
Синклэйр
7
Пеньяранда
20
Родригеш
20
Родригеш
7
Пеньяранда
13
Санкаре
70
Ахмедов
70
Ахмедов
13
Санкаре
30
Йомов
14
Кейта
14
Кейта
30
Йомов
Остались в запасе
Янг Бойз
ЦСКА София
30
Нико Майер
АП
23
Квентин Масейрас
ПЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
25
Пламен Галабов
ЦЗ
93
Энрике
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
30
Нико Майер
АП
23
Квентин Масейрас
ПЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
25
Пламен Галабов
ЦЗ
93
Энрике
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Янг Бойз - ЦСКА София
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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