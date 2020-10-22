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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Милан
Селтик - Милан: обзор матча 22 октября 2020
Селтик
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 3
Завершен
Милан
76'
М. Эльюнусси
14'
Р. Крунич
42'
Б. Диас
90+2'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Милан
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Й. Хеуге
Пас отдал
А. Салемакерс
88'
Желтая карточка
А. Салемакерс
Желтая карточка
Р. Кристи
86'
83'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
82'
Желтая карточка
С. Тонали
79'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Б. Диас
79'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
Д. Лаксальт
77'
Замена
П. Климала
️️️️
А. Айети
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Р. Кристи
76'
66'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Ф. Кессье
66'
Замена
Р. Леау
️️️️
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Лаксальт
65'
Замена
Т. Рогич
️️️️
С. Браун
64'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Л. Гриффитс
46'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
С. Уэлш
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диас
Пас отдал
Т. Эрнандес
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Крунич
Пас отдал
С. Кастильехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
3-2-3-2
1
Баркас
23
Уэлш
20
Айер
25
Даффи
93
Лаксальт
30
Фримпонг
8
Браун
10
Нтчам
42
МакГрегор
29
Гриффитс
9
Айети
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Далот
24
Кьер
26
Романьоли
19
Эрнандес
16
Тонали
21
Диас
33
Крунич
19
Кессье
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
23
Уэлш
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
23
Уэлш
93
Лаксальт
32
Тэйлор
32
Тэйлор
93
Лаксальт
9
Айети
9
Климала
9
Климала
9
Айети
8
Браун
7
Рогич
7
Рогич
8
Браун
29
Гриффитс
10
Кристи
10
Кристи
29
Гриффитс
21
Диас
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Диас
11
Ибрагимович
27
Леау
27
Леау
11
Ибрагимович
19
Кессье
10
Беннасер
10
Беннасер
19
Кессье
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
Остались в запасе
Селтик
Милан
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Селтик - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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