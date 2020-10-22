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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Антверпен
Лудогорец - Антверпен: обзор матча 22 октября 2020
Лудогорец
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 1 тур
1 : 2
Завершен
Антверпен
46'
И. Марин
63'
П. Геркенс
70'
Л. Рафаэлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Антверпен
Желтая карточка
О. Вердон
90'
+2
89'
Замена
Б. Верстате
️️️️
М. Онгла
Желтая карточка
Сисиньо
88'
Замена
Анисе
️️️️
С. Баджи
83'
80'
Желтая карточка
Ф. Арун
Замена
К. Кешеру
️️️️
Каули
78'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
Д. Янков
77'
74'
Желтая карточка
С. Юклеред
72'
Замена
А. Бута
️️️️
Л. Рафаэлов
70'
ГОЛ! 1:2!
Л. Рафаэлов
63'
ГОЛ! 1:1!
П. Геркенс
Пас отдал
С. Юклеред
59'
Замена
Н. Ампома
️️️️
К. Бенавенте
ГОЛ! 1:0!
И. Марин
Пас отдал
Э. Ману
46'
Замена
Э. Ману
️️️️
К. Десподов
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Доминик Янков
АП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
12
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Иван Йорданов
ЦП
12
Анисе
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Антверпен
41
Тьям Шевон
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
4-2-3-1
23
Илиев
3
Недялков
5
Терзиев
24
Вердон
40
Сисиньо
80
Сантана
25
Баджи
8
Янков
80
Каули
77
Десподов
12
Марин
4-5-1
1
Бутез
18
Онгла
2
Де Лат
25
Гелин
21
Батубинсика
23
Миеси
18
Юклеред
14
Бенавенте
11
Рафаэлов
38
Арун
18
Геркенс
8
Янков
37
Текпетей
37
Текпетей
8
Янков
77
Десподов
45
Ману
45
Ману
77
Десподов
25
Баджи
12
Анисе
12
Анисе
25
Баджи
80
Каули
13
Кешеру
13
Кешеру
80
Каули
11
Рафаэлов
20
Бута
20
Бута
11
Рафаэлов
18
Онгла
4
Верстате
4
Верстате
18
Онгла
14
Бенавенте
11
Ампома
11
Ампома
14
Бенавенте
Остались в запасе
Лудогорец
Антверпен
8
Иван Йорданов
ЦП
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
41
Тьям Шевон
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
Остались в запасе
8
Иван Йорданов
ЦП
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
Остались в запасе
41
Тьям Шевон
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Лудогорец - Антверпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Рой Рейншрейбер
Стадион:
Арена Хувефарма
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