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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - АЗ Алкмаар
Наполи - АЗ Алкмаар: обзор матча 22 октября 2020
Наполи
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
57'
Д. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
К. Кулибали
90'
89'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Й. Карлссон
88'
Замена
Р. Лиувен
️️️️
Ф. Мидтсьё
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
М. Политано
83'
81'
Желтая карточка
Д. де Вит
Замена
Д. Демме
️️️️
В. Осимхен
66'
Замена
А. Петанья
️️️️
С. Лоботка
66'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
59'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
И. Лосано
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Свенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
АЗ Алкмаар
56
Элбер Эвора
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4-2-1-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Руис
68
Лоботка
21
Политано
45
Осимхен
11
Лосано
10
Мертенс
4-1-3-1-1
40
Бизот
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
20
де Вит
18
Мидтсьё
22
Свенссон
14
Стенгс
21
Карлссон
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
21
Политано
8
Бакайоко
8
Бакайоко
21
Политано
45
Осимхен
6
Демме
6
Демме
45
Осимхен
11
Лосано
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Лосано
68
Лоботка
37
Петанья
37
Петанья
68
Лоботка
21
Карлссон
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
18
Мидтсьё
3
Лиувен
3
Лиувен
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Наполи
АЗ Алкмаар
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
56
Элбер Эвора
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
Остались в запасе
56
Элбер Эвора
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Наполи - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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