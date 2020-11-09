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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити: обзор матча 09 ноября 2020
Реал Солт-Лейк
09.11.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Канзаc Сити
45'
И. Санчес
48'
E. Hurtado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
87'
Желтая карточка
Д. Расселл
79'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Д. Бусио
Замена
Ж. Глад
️️️️
N. Onuoha
64'
Замена
D. Martinez
️️️️
Д. Мерам
64'
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
63'
48'
ГОЛ! 0:2!
E. Hurtado
Пас отдал
Д. Линдси
46'
Замена
E. Hurtado
️️️️
G. Fernandes
45'
ГОЛ! 0:1!
И. Санчес
Пас отдал
Р. Эспиноза
39'
Желтая карточка
L. Martins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Milan Iloski
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
4-5-2
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
14
22
Мерам
25
17
Руис
21
Бэйрд
16
Чанг
87
Крейлах
18
3-2-5
29
24
Линдси
14
Пунчец
14
6
Санчес
15
Эспиноза
11
11
6
Бусио
77
Расселл
23
Рид
14
15
Глад
15
Глад
14
17
Руис
13
13
17
Руис
22
Мерам
21
21
22
Мерам
6
Бусио
21
Эрнандес
21
Эрнандес
6
Бусио
11
9
9
11
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
10
Milan Iloski
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
2
Alvin Jones
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
75
Wan Kuzain
ЦФ
5
Matt Besler
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
10
Milan Iloski
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
2
Alvin Jones
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
75
Wan Kuzain
ЦФ
5
Matt Besler
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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