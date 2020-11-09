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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Портленд
Лос-Анджелес - Портленд: обзор матча 09 ноября 2020
Лос-Анджелес
09.11.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Портленд
5'
К. Вела
90'
J. Villafaña
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Портленд
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мабиала
90'
ГОЛ! 1:1!
J. Villafaña
Пас отдал
D. Valeri
Замена
М. Кайе
️️️️
Х. Сифуэнтес
88'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Л. Блессинг
88'
81'
Желтая карточка
Д. Асприлья
77'
Замена
Э. Поло
️️️️
К. Паредес
77'
Замена
М. Фарфан
️️️️
C. Duvall
Замена
Б. Родригес
️️️️
К. Торрес
76'
67'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
М. Лориа
Желтая карточка
К. Торрес
63'
Замена
D. Jakovic
️️️️
Х. Мурильо
46'
31'
Желтая карточка
D. Valeri
Желтая карточка
Л. Блессинг
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
8
Йимми Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
24
Тони Леоне
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
40
Philip Ejimadu
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
4-3-1-2
25
3
Мурильо
4
Сегура
33
Блэкмон
2
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
20
Атуэста
21
Торрес
9
Росси
10
Вела
4-4-2
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
4
15
19
Уильямсон
8
Паредес
8
8
Чара
44
Лориа
99
Мора
3
Мурильо
5
5
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
14
Кайе
14
Кайе
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
45
Гинелла
45
Гинелла
15
Блессинг
21
Торрес
7
Родригес
7
Родригес
21
Торрес
15
3
Фарфан
3
Фарфан
15
44
Лориа
27
Асприлья
27
Асприлья
44
Лориа
8
Паредес
24
Поло
24
Поло
8
Паредес
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Портленд
40
Philip Ejimadu
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
6
Диего Паласиос
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
28
Пабло Бонилья
ПЗ
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
40
Philip Ejimadu
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
6
Диего Паласиос
ЦЗ
Остались в запасе
28
Пабло Бонилья
ПЗ
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес - Портленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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