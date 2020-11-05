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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Сан-Хосе - Лос-Анджелес: обзор матча 05 ноября 2020
Сан-Хосе
05.11.2020, четверг, 07:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
28'
Э. Атуэста (АГ)
37'
C. Wondolowski
72'
К. Эспиноса
23'
Л. Блессинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Замена
C. Cowell
️️️️
C. Wondolowski
87'
Замена
П. Мари
️️️️
К. Эспиноса
87'
84'
Замена
К. Торрес
️️️️
Д. Паласиос
84'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Б. Родригес
ГОЛ! 3:1!
К. Эспиноса
Пас отдал
S. Salinas
72'
Замена
S. Salinas
️️️️
C. Fierro
69'
66'
Желтая карточка
Х. Мурильо
Замена
L. Fernandes
️️️️
A. RÃos
65'
Вторая желтая
J. Yueill
61'
Желтая карточка
J. Yueill
52'
46'
Замена
К. Вела
️️️️
Ф. Гинелла
46'
Замена
J. Harvey
️️️️
Т. Блэкмон
ГОЛ! 2:1!
C. Wondolowski
Пас отдал
К. Эспиноса
37'
33'
Желтая карточка
Ф. Гинелла
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Атуэста
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Блессинг
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
A. RÃos
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Лос-Анджелес
24
Тони Леоне
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Philip Ejimadu
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-4
15
Лопес
26
Юнгвирт
0
24
93
Жудсон
7
Эспиноса
14
12
8
21
25
4-4-2
25
33
Блэкмон
4
Сегура
6
Паласиос
3
Мурильо
20
Атуэста
15
Блессинг
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
9
Росси
7
Родригес
7
Эспиноса
3
Мари
3
Мари
7
Эспиноса
25
96
96
25
21
6
6
21
8
7
7
8
7
Родригес
7
Дюк
7
Дюк
7
Родригес
6
Паласиос
21
Торрес
21
Торрес
6
Паласиос
33
Блэкмон
2
2
33
Блэкмон
45
Гинелла
10
Вела
10
Вела
45
Гинелла
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
26
Eric Calvillo
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
40
Philip Ejimadu
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
26
Eric Calvillo
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Остались в запасе
40
Philip Ejimadu
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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