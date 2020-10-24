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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Орландо Сити
Интер Майами - Орландо Сити: обзор матча 24 октября 2020
Интер Майами
24.10.2020, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Орландо Сити
45'
Р. Янссон (АГ)
90'
L. Gonzalez Pirez
12'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Орландо Сити
Желтая карточка
Д. МакКартни
90'
+6
Желтая карточка
J. Agudelo
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Нани
ГОЛ! 2:1!
L. Gonzalez Pirez
Пас отдал
Л. Морган
90'
87'
Желтая карточка
Руан
Замена
В. Ульоа
️️️️
В. Трапп
81'
Замена
Б. Ши
️️️️
Б. Свит
81'
Желтая карточка
А. Рейес
79'
77'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Д. Дайк
77'
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Х. Карранца
75'
Замена
J. Agudelo
️️️️
М. Пеллегрини
70'
63'
Желтая карточка
Ж. Урсо
59'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
С. Мендес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Янссон
45'
Желтая карточка
Р. Писарро
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайк
Пас отдал
А. Карлос
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
44
Бен Свит
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
2
Federico Higuaín
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
3
Alex De John
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
3-4-3
77
МакКартни
4
Фигаль
14
12
Неалис
44
Свит
90
Морган
8
Матюиди
20
Трапп
11
Пеллегрини
7
Писарро
9
Карранца
4-1-2-1-2
1
Галлезе
6
Янссон
3
Карлос
13
Руан
24
Смит
32
Мендес
30
Урсо
8
Переа
17
Нани
8
Мюллер
9
Дайк
9
Карранца
19
Робинсон
19
Робинсон
9
Карранца
44
Свит
20
Ши
20
Ши
44
Свит
20
Трапп
13
Ульоа
13
Ульоа
20
Трапп
11
Пеллегрини
0
0
11
Пеллегрини
9
Дайк
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
9
Дайк
32
Мендес
13
Акинделе
13
Акинделе
32
Мендес
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
Остались в запасе
Интер Майами
Орландо Сити
2
Federico Higuaín
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
10
Александер Альварадо
ЛВ
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
2
Federico Higuaín
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
Остались в запасе
10
Александер Альварадо
ЛВ
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Интер Майами - Орландо Сити
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
Орландо Сити
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
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4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
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5
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Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
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22 ноября
9
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
22 ноября
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