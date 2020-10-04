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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед: обзор матча 04 октября 2020
Ди Си Юнайтед
04.10.2020, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 4
Завершен
Атланта Юнайтед
4'
Д. Галлахер
41'
Б. Леннон
65'
Д. Галлахер
70'
A. Jahn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
Y. Asad
90'
+5
Замена
Д. Пинес
️️️️
Й. Рейна
87'
Красная карточка
F. Brillant
85'
85'
Замена
M. Castro
️️️️
A. Jahn
82'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Д. Галлахер
81'
Замена
L. Wyke
️️️️
М. Адамс
78'
Замена
J. Damm
️️️️
Д. Белло
78'
Замена
E. Castillo
️️️️
М. Робинсон
70'
ГОЛ! 0:4!
A. Jahn
Пас отдал
Б. Леннон
Замена
Э. Сорга
️️️️
О. Камара
68'
65'
ГОЛ! 0:3!
Д. Галлахер
Пас отдал
E. Hyndman
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Найман
46'
Замена
Ю. Грессель
️️️️
Г. Йоу
46'
43'
Желтая карточка
E. Hyndman
41'
ГОЛ! 0:2!
Б. Леннон
37'
Желтая карточка
М. Робинсон
29'
Желтая карточка
Д. Белло
Желтая карточка
М. Найман
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Галлахер
Пас отдал
Б. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
47
Мо Адамс
ЦП
18
Jeff Larentowicz
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ди Си Юнайтед
2
Донован Пинес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
6
F. Meza
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
4-1-2-3
24
3
15
Бирнбаум
5
Мора
13
44
Найман
8
Морено
27
9
Камара
7
Йоу
10
Рейна
4-2-4
1
Гьюзан
11
Леннон
24
Эскобар
12
Робинсон
2
Белло
47
Адамс
18
17
Галлахер
16
0
0
10
Рейна
2
Пинес
2
Пинес
10
Рейна
44
Найман
30
Паредес
30
Паредес
44
Найман
7
Йоу
24
Грессель
24
Грессель
7
Йоу
9
Камара
9
Сорга
9
Сорга
9
Камара
12
Робинсон
19
19
12
Робинсон
2
Белло
25
25
2
Белло
47
Адамс
16
16
47
Адамс
0
11
11
0
17
Галлахер
16
Вольфф
16
Вольфф
17
Галлахер
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
1
Chris Seitz
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
6
F. Meza
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ПВ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Остались в запасе
6
F. Meza
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ПВ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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