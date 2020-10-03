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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 03 октября 2020
Орландо Сити
03.10.2020, суббота, 23:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
24'
Д. Дайк
51'
Ж. Урсо
90+8'
А. Карлос
54'
D. Valot F. + Royer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 3:1!
А. Карлос
Пас отдал
Нани
90'
+8
Замена
D. Loera
️️️️
Ж. Урсо
90'
+1
Замена
A. De John
️️️️
К. Мюллер
86'
84'
Замена
С. Тетте
️️️️
Б. Уайт
81'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
К. Кассерес
Замена
А. Карлос
️️️️
К. Миллер
79'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Д. Дайк
79'
73'
Замена
M. Rzatkowski
️️️️
Каку
59'
Замена
Д. Страуд
️️️️
M. Egbo
54'
ГОЛ! 2:1!
D. Valot F. + Royer
Пас отдал
D. Royer
ГОЛ! 2:0!
Ж. Урсо
Пас отдал
К. Мюллер
51'
Замена
Б. Мичел
️️️️
М. Перейра
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
Пас отдал
К. Смит
24'
Желтая карточка
М. Перейра
15'
14'
Желтая карточка
M. Egbo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Каку
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Brian Rowe
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
David Loera
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
16
Дрю Йервуд
ЦП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
0
B. Mines
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
4
Миллер
6
Янссон
24
Смит
21
Шлегель
10
Перейра
30
Урсо
8
Переа
17
Нани
8
Мюллер
9
Дайк
3-3-4
1
Йенсен
33
Лонг
26
Паркер
3
Данкан
0
23
Кассерес
10
Каку
77
24
Уайт
7
18
9
Дайк
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
9
Дайк
30
Урсо
30
30
30
Урсо
8
Мюллер
3
3
8
Мюллер
4
Миллер
3
Карлос
3
Карлос
4
Миллер
10
Перейра
91
Мичел
91
Мичел
10
Перейра
23
Кассерес
16
Йервуд
16
Йервуд
23
Кассерес
18
8
Страуд
8
Страуд
18
10
Каку
90
90
10
Каку
24
Уайт
10
Тетте
10
Тетте
24
Уайт
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
0
Robinho
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
33
Jordan Bender
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
Главный тренер
Оскар Пареха
0
B. Mines
ЦФ
18
Ryan Meara
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
0
Robinho
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
33
Jordan Bender
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
Остались в запасе
0
B. Mines
ЦФ
18
Ryan Meara
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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