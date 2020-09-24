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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сан-Хосе
Колорадо - Сан-Хосе: обзор матча 24 сентября 2020
Колорадо
24.09.2020, четверг, 04:00
США. МЛС, Общий этап
5 : 0
Завершен
Сан-Хосе
35'
К. Бассетт
50'
J. Lewis
70'
T. Thompson (АГ)
80'
Н. Мескида
84'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Сан-Хосе
86'
Желтая карточка
D. Hoesen
ГОЛ! 5:0!
А. Синъясики
Пас отдал
К. Бассетт
84'
ГОЛ! 4:0!
Н. Мескида
Пас отдал
О. Трасти
80'
Замена
C. Warner
️️️️
J. Price
75'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
T. Thompson
70'
70'
Замена
П. Мари
️️️️
К. Эспиноса
Замена
N. Benezet
️️️️
J. Lewis
68'
Замена
D. Moor
️️️️
Б. Галван
68'
64'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
C. Fierro
63'
Замена
S. Salinas
️️️️
М. Лопес
63'
Замена
D. Hoesen
️️️️
A. RÃos
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Акоста
61'
Замена
J. Kelly
️️️️
K. Rosenberry
61'
ГОЛ! 2:0!
J. Lewis
Пас отдал
К. Акоста
50'
46'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
C. Cowell
Желтая карточка
А. Синъясики
44'
43'
Желтая карточка
Жудсон
Желтая карточка
К. Акоста
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Бассетт
Пас отдал
J. Price
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Deklan Wynne
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
Сан-Хосе
24
Nick Lima
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
6
Shea Salinas
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
4-4-1-1
23
Ярброу
6
Трасти
5
Абубакар
23
Винс
2
19
11
Синъясики
17
Бассетт
3
Акоста
16
Галван
14
4-4-2
17
4
Бисон
22
26
Юнгвирт
15
Лопес
93
Жудсон
14
7
7
Эспиноса
21
25
19
32
32
19
2
19
19
2
14
99
99
14
16
Галван
3
3
16
Галван
3
Акоста
20
Мескида
20
Мескида
3
Акоста
7
Эспиноса
3
Мари
3
Мари
7
Эспиноса
15
Лопес
6
6
15
Лопес
21
10
Казаишвили
10
Казаишвили
21
25
9
9
25
7
8
8
7
Остались в запасе
Колорадо
Сан-Хосе
33
Steven Beitashour
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
12
James Marcinkowski
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
24
Nick Lima
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
33
Steven Beitashour
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
Остались в запасе
12
James Marcinkowski
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
24
Nick Lima
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Колорадо - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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