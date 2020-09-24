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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Филадельфия Юнион
Цинциннати - Филадельфия Юнион: обзор матча 24 сентября 2020
Цинциннати
24.09.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
Ф. Амайя
90'
+4
Замена
К. Станко
️️️️
А. Крус
90'
+2
Замена
M. Deplagne
️️️️
Н. Хагглунд
80'
79'
Желтая карточка
K. Przybyłko
72'
Замена
С. Сантос
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
Y. Kubo
️️️️
Б. Васкес
68'
Желтая карточка
H. Medunjanin
63'
60'
Желтая карточка
А. Бедойя
57'
Замена
I.
️️️️
A. Wooten
56'
Замена
М. Реал
️️️️
R. Gaddis
Желтая карточка
К. Уостон
47'
Желтая карточка
J. Gyau
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
70
Хосе Мартинес
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-2-5
24
Петтерссон
15
Гутман
4
Хагглунд
4
Уостон
8
Крус
25
Амайя
4
36
9
Васкес
9
Локадия
18
4-3-1-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
МакКензи
15
Мбайзо
28
11
Бедойя
70
Мартинес
35
Монтейру
11
Ааронсон
14
93
4
Хагглунд
17
17
4
Хагглунд
8
Крус
27
Станко
27
Станко
8
Крус
9
Васкес
7
7
9
Васкес
28
2
Реал
2
Реал
28
14
0
0
14
11
Ааронсон
19
Сантос
19
Сантос
11
Ааронсон
Остались в запасе
Цинциннати
Филадельфия Юнион
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
17
A. Fontana
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
Остались в запасе
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
17
A. Fontana
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Цинциннати - Филадельфия Юнион
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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