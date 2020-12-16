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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Мольде
Одд - Мольде: обзор матча 16 декабря 2020
Одд
16.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 4
Завершен
Мольде
9'
М. Бакенга
71'
М. Эйкрем
78'
О. Омойджуанфо
83'
М. Болли
90+5'
О. Омойджуанфо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Мольде
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:4!
О. Омойджуанфо
90'
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
С. Грегерсен
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Болли
Замена
M. Bustgaard Larsen
️️️️
R. Simovic
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эйкрем
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Эйкрем
64'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
О. Брюнхильдсен
64'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Т. Кристенсен
64'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Б. Риса
64'
Замена
М. Болли
️️️️
М. Мострем
55'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
37'
Желтая карточка
С. Грегерсен
28'
Желтая карточка
Г. Уинго
ГОЛ! 1:0!
М. Бакенга
Пас отдал
Э. Рашани
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Россбах
25
Китолано
21
Хаген
4
Бьортуфт
1
Йоргенсен
15
Кааса
19
Рашани
90
Бакенга
22
23
9
Лауритсен
3-3-1-1-2
1
Кранинкс
2
Грегерсен
18
Синюан
6
Эллингсен
2
Уинго
14
Эушнес
33
Риса
10
Кристенсен
17
Брюнхильдсен
9
Мострем
90
Джеймс
22
23
23
22
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
33
Риса
15
Кнутсон
15
Кнутсон
33
Риса
9
Мострем
14
Болли
14
Болли
9
Мострем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
17
Брюнхильдсен
10
Кристенсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
10
Кристенсен
Остались в запасе
Одд
Мольде
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Андреас Линде
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Одд - Мольде
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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