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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 16 декабря 2020
Базель
16.12.2020, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Янг Бойз
12'
М. Элиа
20'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Янг Бойз
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Нсаме
90'
Замена
Джордан
️️️️
К. Фасснахт
89'
Желтая карточка
С. Зесигер
84'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
М. Эбишер
84'
Замена
У. Гарсия
️️️️
М. Элиа
76'
Желтая карточка
К. Мартинс
73'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Нгамале
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Э. Жегрова
72'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Л. Дзуффи
72'
Замена
A. Padula
️️️️
Жорже
62'
57'
Желтая карточка
С. Хефти
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
А. Пулулу
52'
Желтая карточка
Жорже
38'
20'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Зесигер
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Элиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Жорже
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
9
Джордан
ЦФ
4-2-2-2
13
Линднер
6
Жорже
5
Джемерт
5
Клозе
30
Видмер
20
Фрай
23
Касами
9
Пулулу
27
Жегрова
19
Кабрал
7
Дзуффи
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
15
Зесигер
5
Камара
21
Лефор
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
9
Пулулу
81
Фон Мос
81
Фон Мос
9
Пулулу
6
Жорже
72
72
6
Жорже
7
Дзуффи
38
Маршан
38
Маршан
7
Дзуффи
27
Жегрова
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
27
Жегрова
12
Элиа
25
Гарсия
25
Гарсия
12
Элиа
20
Эбишер
32
Ридер
32
Ридер
20
Эбишер
13
Нгамале
10
Гаудино
10
Гаудино
13
Нгамале
16
Фасснахт
9
Джордан
9
Джордан
16
Фасснахт
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Базель - Янг Бойз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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