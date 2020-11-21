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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 21 ноября 2020
Янг Бойз
21.11.2020, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Базель
41'
Ж. Нсаме
61'
М. Элиа
22'
А. Кабрал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Базель
90'
+1
Замена
Р. Петретта
️️️️
А. Кабрал
90'
+1
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
A. Padula
Замена
С. Зесигер
️️️️
К. Фасснахт
89'
77'
Желтая карточка
А. Кабрал
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
77'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Элиа
77'
72'
Замена
С. Кампо
️️️️
В. Штокер
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
66'
66'
Замена
️️️️
Э. Жегрова
66'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
А. Пулулу
ГОЛ! 2:1!
М. Элиа
Пас отдал
Ж. Нсаме
61'
43'
Желтая карточка
А. Пулулу
ГОЛ! 1:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Д. фон Бальмус
41'
Желтая карточка
В. Сьерро
26'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Жорже
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Базель
18
Рауль Петретта
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
28
Лустенбергер
30
Хефти
10
Сулеймани
4
Сьерро
20
Эбишер
16
Фасснахт
17
Нсаме
12
Элиа
3-3-2-2
13
Линднер
6
Жорже
5
Клозе
5
Джемерт
23
Касами
20
Фрай
14
Штокер
27
Жегрова
9
Пулулу
19
Кабрал
72
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
16
Фасснахт
15
Зесигер
15
Зесигер
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Гаудино
10
Гаудино
12
Элиа
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
9
Пулулу
81
Фон Мос
81
Фон Мос
9
Пулулу
19
Кабрал
18
Петретта
18
Петретта
19
Кабрал
14
Штокер
10
Кампо
10
Кампо
14
Штокер
72
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
72
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
32
Фабиан Ридер
ЦП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
32
Фабиан Ридер
ЦП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Янг Бойз - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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