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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 17 октября 2020
Серветт
17.10.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Янг Бойз
82'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Элиа
82'
Замена
К. Масейрас
️️️️
Ж. Лефор
81'
Желтая карточка
Ж. Лефор
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
78'
76'
Замена
Н. Бюрги
️️️️
К. Фасснахт
76'
Замена
Джордан
️️️️
М. Нгамале
Желтая карточка
Б. Кеспедес
66'
66'
Вторая желтая
В. Сьерро
63'
Желтая карточка
В. Сьерро
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
62'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Конья
61'
Вторая желтая
Б. Фофана
39'
Желтая карточка
Б. Фофана
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
0
N. Omeragic
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Фрик
29
Менди
23
Сассо
32
Сотье
4
Руй
30
Имери
25
Валь
5
Ондуа
8
Конья
10
Фофана
99
Кюи
4-3-1-2
91
Февр
30
Хефти
15
Зесигер
28
Лустенбергер
21
Лефор
16
Фасснахт
4
Сьерро
32
Ридер
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
8
Конья
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Конья
99
Кюи
20
20
99
Кюи
21
Лефор
23
Масейрас
23
Масейрас
21
Лефор
16
Фасснахт
5
Бюрги
5
Бюрги
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Сулеймани
10
Сулеймани
12
Элиа
13
Нгамале
9
Джордан
9
Джордан
13
Нгамале
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
0
N. Omeragic
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
0
N. Omeragic
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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