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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 21 марта 2021
Верона
21.03.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
33'
Р. Малиновский (П)
42'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Аталанта
87'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Р. Малиновский
Замена
И. Илич
️️️️
А. Барак
79'
77'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
77'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Пессина
Желтая карточка
С. Стураро
72'
64'
Желтая карточка
К. Ромеро
64'
Замена
Й. Меле
️️️️
Р. Толой
64'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Фавилли
️️️️
К. Ласанья
61'
60'
Желтая карточка
Р. Толой
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ф. Димарко
46'
Замена
С. Стураро
️️️️
М. Велозу
46'
Замена
И. Удогие
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Малиновский
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Малиновский
Желтая карточка
П. Давидович
28'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
27
Давидович
5
Ловато
11
Чеккерини
32
Димарко
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
10
Дзакканьи
72
Барак
15
Ласанья
4-1-1-3-1
95
Голлини
2
Толой
19
Паломино
6
Джимсити
21
Ромеро
15
де Рон
8
Фройлер
17
Малиновский
59
Миранчук
32
Пессина
91
Сапата
11
Чеккерини
13
Удогие
13
Удогие
11
Чеккерини
32
Димарко
88
Лазович
88
Лазович
32
Димарко
44
Велозу
27
Стураро
27
Стураро
44
Велозу
72
Барак
20
Илич
20
Илич
72
Барак
15
Ласанья
99
Фавилли
99
Фавилли
15
Ласанья
2
Толой
21
Меле
21
Меле
2
Толой
17
Малиновский
21
Коваленко
21
Коваленко
17
Малиновский
59
Миранчук
8
Пашалич
8
Пашалич
59
Миранчук
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
32
Пессина
72
Иличич
72
Иличич
32
Пессина
Остались в запасе
Верона
Аталанта
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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