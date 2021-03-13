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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 13 марта 2021
Сассуоло
13.03.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 2
Завершен
Верона
4'
М. Локателли
51'
Ф. Джуричич
81'
Х. Траоре
43'
Д. Лазович
79'
Ф. Димарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Верона
Желтая карточка
Х. Траоре
90'
+3
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Кирикеш
87'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Локателли
84'
84'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
ГОЛ! 3:2!
Х. Траоре
Пас отдал
Д. Феррари
81'
79'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Димарко
Пас отдал
Д. Лазович
Желтая карточка
М. Локателли
77'
67'
Замена
Д. Бесса
️️️️
Д. Маньяни
Замена
Х. Траоре
️️️️
Г. Дефрель
67'
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Джуричич
67'
55'
Желтая карточка
Д. Маньяни
55'
Замена
П. Давидович
️️️️
К. Гюнтер
55'
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Тамез
Желтая карточка
Ф. Джуричич
52'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Джуричич
51'
46'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Фараони
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Д. Фараони
29'
Желтая карточка
Д. Фараони
ГОЛ! 1:0!
М. Локателли
Пас отдал
Г. Дефрель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
67
Феррари
22
Тольян
5
Локателли
14
Мба Обьянг
31
Джуричич
10
Берарди
92
Дефрель
9
Капуто
4-1-2-2-1
16
Сильвестри
19
Фараони
96
Маньяни
11
Чеккерини
22
Гюнтер
61
Тамез
44
Велозу
88
Лазович
72
Барак
10
Дзакканьи
15
Ласанья
21
Кирикеш
23
Айхан
23
Айхан
21
Кирикеш
31
Джуричич
6
Марлон
6
Марлон
31
Джуричич
5
Локателли
20
Лопес
20
Лопес
5
Локателли
92
Дефрель
25
Траоре
25
Траоре
92
Дефрель
19
Фараони
32
Димарко
32
Димарко
19
Фараони
22
Гюнтер
27
Давидович
27
Давидович
22
Гюнтер
61
Тамез
27
Стураро
27
Стураро
61
Тамез
96
Маньяни
11
Бесса
11
Бесса
96
Маньяни
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сассуоло - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
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