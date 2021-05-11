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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Хатайспор
Йени Малатьяспор - Хатайспор: обзор матча 11 мая 2021
Йени Малатьяспор
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
1 : 1
Завершен
Хатайспор
64'
A. BÃ¼yÃ¼k
45'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Хатайспор
Замена
B. Cevahir
️️️️
С. Маллан
90'
+1
86'
Замена
A. Canli
️️️️
Р. Абид
Замена
U. Bulut
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
82'
78'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Акинтола
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Б. Тетти
74'
Замена
A. Ildiz
️️️️
М. Фофана
74'
72'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Рибейру
66'
Желтая карточка
И. Сакей
ГОЛ! 1:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
Т. Хадебе
64'
Замена
И. Чебаке
️️️️
М. Эскихеллак
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Акинтола
Желтая карточка
Б. Тетти
28'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Йени Малатьяспор
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
97
Emir Kirecci
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
4-1-1-4
25
Эзбир
15
Хадебе
18
Явру
7
Фофана
15
Хафез
14
Маллан
19
Эскихеллак
26
7
30
Тетти
13
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
5
Сакей
90
Попов
92
Диуф
14
Абид
9
Бупендза
8
Акинтола
20
Рибейру
16
55
14
Маллан
92
92
14
Маллан
30
Тетти
17
17
30
Тетти
19
Эскихеллак
29
Чебаке
29
Чебаке
19
Эскихеллак
7
Фофана
30
30
7
Фофана
7
9
9
7
14
Абид
23
23
14
Абид
8
Акинтола
7
Камара
7
Камара
8
Акинтола
20
Рибейру
10
Траоре
10
Траоре
20
Рибейру
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Хатайспор
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
19
Afriyie Acquah
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
97
Emir Kirecci
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
19
Afriyie Acquah
ЦП
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
97
Emir Kirecci
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Йени Малатьяспор - Хатайспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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