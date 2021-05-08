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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Йени Малатьяспор
Ризеспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 08 мая 2021
Ризеспор
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
0 : 4
Завершен
Йени Малатьяспор
6'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
23'
Т. Хадебе
80'
М. Фофана
90+1'
K. Kanatsızkuş
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Йени Малатьяспор
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
K. Kanatsızkuş
85'
Замена
U. Bulut
️️️️
М. Фофана
81'
Замена
A. Ildiz
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
80'
ГОЛ! 0:3!
М. Фофана
Пас отдал
A. BÃ¼yÃ¼k
73'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Б. Тетти
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Шкода
73'
Замена
Э. Дилавер
️️️️
Т. Торун
53'
Вторая желтая
Я. Мерья
49'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Э. Сабо
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хадебе
Желтая карточка
M. Morozyuk
17'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Желтая карточка
Я. Мерья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
4-4-2
23
Аккан
17
Мельняк
55
3
Тальби
5
Мерья
88
Джокович
52
Сабо
8
Торун
5
Дурак
7
Шкода
81
Самудио
4-1-1-4
25
Эзбир
15
Хадебе
7
Фофана
15
Хафез
18
Явру
14
Маллан
19
Эскихеллак
30
Тетти
7
26
13
8
Торун
66
Дилавер
66
Дилавер
8
Торун
52
Сабо
77
Михаляк
77
Михаляк
52
Сабо
7
Шкода
14
Реми
14
Реми
7
Шкода
30
Тетти
17
17
30
Тетти
7
30
30
7
7
Фофана
9
9
7
Фофана
Остались в запасе
Ризеспор
Йени Малатьяспор
54
Митхат Пала
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Ризеспор - Йени Малатьяспор
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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