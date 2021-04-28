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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Антальяспор
Карагюмрюк - Антальяспор: обзор матча 28 апреля 2021
Карагюмрюк
28.04.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
13'
Э. Албайрак (АГ)
24'
Ф. Борини
34'
Фреди (П)
90+3'
Амилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Антальяспор
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Амилтон
90'
+1
Желтая карточка
Р. Боффин
Желтая карточка
Ф. Курукук
89'
Желтая карточка
Э. Жуканович
87'
Замена
A. Aktas
️️️️
А. Бертолаччи
87'
84'
Замена
М. Йылмаз
️️️️
D. Orgill
80'
Замена
A. Eren Iyican
️️️️
E. Gülüm
Замена
M. Egemen Pehlivan
️️️️
S. Ahmetoglu
74'
Замена
Я. Салибу
️️️️
J. Lens
74'
Желтая карточка
Э. Роко
63'
Замена
Л. Кастро
️️️️
E. Tatli
63'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
49'
Замена
Э. Роко
️️️️
В. Хеденстад
46'
45'
Желтая карточка
У. Акыйол
42'
Замена
O. Imeri
️️️️
J. Drolé
34'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Фреди
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Албайрак
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
27
Jeremain Lens
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Карагюмрюк
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
37
Yener Berke Guner
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
3-3-1-3
2
Вивиано
22
Курукук
87
Жуканович
6
Хеденстад
27
6
Билья
91
Бертолаччи
18
Ндао
16
Борини
70
14
4-4-2
25
Боффин
7
Балчи
2
5
Налдо
6
Албайрак
23
Амилтон
8
Шахин
16
Фреди
19
Акыйол
12
11
70
21
21
70
6
Хеденстад
3
Роко
3
Роко
6
Хеденстад
91
Бертолаччи
22
22
91
Бертолаччи
14
19
Кастро
19
Кастро
14
27
93
Салибу
93
Салибу
27
2
0
0
2
12
27
Йылмаз
27
Йылмаз
12
11
11
11
11
Остались в запасе
Карагюмрюк
Антальяспор
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
37
Yener Berke Guner
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Остались в запасе
37
Yener Berke Guner
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Карагюмрюк - Антальяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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