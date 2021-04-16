Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Анкарагюджю
Бешикташ - Анкарагюджю: обзор матча 16 апреля 2021
Бешикташ
16.04.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Анкарагюджю
45+5'
A. Kulusic (АГ)
52'
A. Kulusic (АГ)
65'
Д. Пайнтсил (П)
90+3'
Д. Пайнтсил (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Анкарагюджю
90'
+7
Замена
Э. Дикмен
️️️️
Э. Гюрал
90'
+7
Замена
С. Четин
️️️️
Д. Пайнтсил
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
Г. Торе
90'
+1
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Хатчинсон
84'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Менса
84'
76'
Желтая карточка
З. Шарлия
74'
Замена
О. Джинар
️️️️
Жералду
Замена
Г. Торе
️️️️
Д. Н'Куду
72'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Пайнтсил
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
A. Kulusic
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
A. Kulusic
45'
+5
32'
Замена
И. Воца
️️️️
A. Badji
31'
Желтая карточка
Жералду
Замена
Б. Менса
️️️️
О. Озякуп
18'
Пенальти не реализован!
Д. Н'Куду
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Соуза
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
Анкарагюджю
99
Furkan Beklevic
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
34
Alperen Babacan
ЦФ
4-5-1
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
15
Озякуп
5
Соуза
13
Хатчинсон
18
Геззаль
14
Н'Куду
9
Ларин
4-3-3
1
Челикай
8
Пинту
13
31
Шарлия
70
Кициу
12
Акдаг
4
Потук
28
Пайнтсил
77
Гюрал
29
Жералду
25
13
Хатчинсон
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
15
Озякуп
43
Менса
43
Менса
15
Озякуп
Менса
24
Токез
24
Токез
Менса
14
Н'Куду
30
Торе
30
Торе
14
Н'Куду
77
Гюрал
4
Дикмен
4
Дикмен
77
Гюрал
28
Пайнтсил
18
Четин
18
Четин
28
Пайнтсил
29
Жералду
10
Джинар
10
Джинар
29
Жералду
25
42
Воца
42
Воца
25
Остались в запасе
Бешикташ
Анкарагюджю
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
34
Alperen Babacan
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
34
Alperen Babacan
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Бешикташ - Анкарагюджю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Анкарагюджю
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+