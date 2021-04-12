Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Йени Малатьяспор
Касымпаша - Йени Малатьяспор: обзор матча 12 апреля 2021
Касымпаша
12.04.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Йени Малатьяспор
90'
+1
Замена
F. Zuqui
️️️️
З. Явру
88'
Желтая карточка
З. Явру
83'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
83'
Замена
A. Mallé
️️️️
М. Фофана
Желтая карточка
Т. Сербест
81'
Замена
Т. Сербест
️️️️
Ж. Коомсон
79'
65'
Замена
U. Bulut
️️️️
М. Эскихеллак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
0
Duško Tošić
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
Йени Малатьяспор
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
3-2-2-3
1
Ташкыран
32
Люккассен
94
Хадергьонай
4
Хаддади
8
Бистрович
10
Хайрадинович
7
Варга
7
Коомсон
92
Телин
24
0
3-2-1-1-3
25
Эзбир
7
Фофана
18
Явру
29
Чебаке
15
Хадебе
15
Хафез
19
19
Эскихеллак
30
Тетти
7
13
7
Коомсон
15
Сербест
15
Сербест
7
Коомсон
18
Явру
8
8
18
Явру
7
Фофана
19
19
7
Фофана
7
17
17
7
19
Эскихеллак
9
9
19
Эскихеллак
Остались в запасе
Касымпаша
Йени Малатьяспор
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
11
Жетмир Топалли
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
27
Eric Ndizeye
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
27
Eric Ndizeye
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Касымпаша - Йени Малатьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Йени Малатьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+