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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Бешикташ
Йени Малатьяспор - Бешикташ: обзор матча 02 марта 2021
Йени Малатьяспор
02.03.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
59'
А. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Бешикташ
85'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
В. Абубакар
Замена
М. Фофана
️️️️
С. Маллан
75'
74'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
И. Чебаке
68'
Замена
A. Ildiz
️️️️
A. Acquah
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Хатчинсон
Пас отдал
В. Абубакар
Желтая карточка
Б. Тетти
37'
19'
Замена
Б. Менса
️️️️
Н. Уйсал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
14
Айдин Хасич
ЦФ
4-2-1-3
25
Эзбир
18
Явру
15
Хадебе
15
Хафез
29
Чебаке
14
Маллан
19
19
Эскихеллак
7
30
Тетти
13
4-4-2
97
Ювакуран
19
Розье
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
18
Геззаль
13
Хатчинсон
5
Соуза
20
Уйсал
9
Абубакар
9
Ларин
14
Маллан
7
Фофана
7
Фофана
14
Маллан
19
30
30
19
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
20
Уйсал
43
Менса
43
Менса
20
Уйсал
9
Абубакар
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Абубакар
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Бешикташ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
1
Эмре Билгин
ВР
14
Айдин Хасич
ЦФ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
9
Umut Bulut
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
14
Айдин Хасич
ЦФ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Йени Малатьяспор - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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