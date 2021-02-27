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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Анкарагюджю
Хатайспор - Анкарагюджю: обзор матча 27 февраля 2021
Хатайспор
27.02.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Анкарагюджю
45'
М. Диуф
55'
М. Диуф (П)
65'
Д. Акинтола (П)
74'
Д. Акинтола
16'
Т. Бервен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Анкарагюджю
Желтая карточка
И. Сакей
90'
+1
Замена
B. Camoglu
️️️️
М. Диуф
83'
Замена
И. Сакей
️️️️
Р. Абид
83'
83'
Замена
Жералду
️️️️
А. Тюран
Замена
Ю. Коне
️️️️
A. Katranis
83'
80'
Желтая карточка
И. Акдаг
Замена
М. Камара
️️️️
S. Ilgaz
76'
ГОЛ! 4:1!
Д. Акинтола
Пас отдал
A. Katranis
74'
Замена
М. Мерт
️️️️
А. Траоре
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Акинтола
65'
61'
Замена
А. Потук
️️️️
Т. Бервен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Диуф
55'
54'
Замена
Э. Дикмен
️️️️
Э. Чекичи
54'
Замена
И. Акдаг
️️️️
И. Воца
45'
+6
Красная карточка
Д. Пайнтсил
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
S. Ilgaz
45'
43'
Желтая карточка
С. Кициу
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бервен
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
10
Selim Ilgaz
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
34
Alperen Babacan
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
10
8
Акинтола
20
Рибейру
10
Траоре
4-4-2
1
Челикай
31
Шарлия
13
70
Кициу
89
Тюран
12
Лобжанидзе
42
Воца
23
Лукасик
28
Пайнтсил
19
Бервен
8
Чекичи
10
Траоре
19
Мерт
19
Мерт
10
Траоре
92
Диуф
2
2
92
Диуф
10
7
Камара
7
Камара
10
14
Абид
5
Сакей
5
Сакей
14
Абид
98
99
Коне
99
Коне
98
42
Воца
12
Акдаг
12
Акдаг
42
Воца
19
Бервен
4
Потук
4
Потук
19
Бервен
8
Чекичи
4
Дикмен
4
Дикмен
8
Чекичи
89
Тюран
29
Жералду
29
Жералду
89
Тюран
Остались в запасе
Хатайспор
Анкарагюджю
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
34
Alperen Babacan
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
Остались в запасе
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
34
Alperen Babacan
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Хатайспор - Анкарагюджю
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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