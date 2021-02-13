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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Анкарагюджю
Кайсериспор - Анкарагюджю: обзор матча 13 февраля 2021
Кайсериспор
13.02.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Анкарагюджю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Анкарагюджю
90'
+5
Замена
Э. Дикмен
️️️️
Д. Пайнтсил
90'
+5
Замена
Э. Чекичи
️️️️
И. Воца
83'
Желтая карточка
И. Воца
Замена
A. Maglica
️️️️
Д. Аврамовски
82'
Замена
М. Лопеш
️️️️
Я. Субаши
82'
Замена
C. Sapunaru
️️️️
А. Леннон
82'
Замена
П. Энрике
️️️️
И. Парлак
71'
63'
Желтая карточка
З. Шарлия
52'
Замена
A. Kulusic
️️️️
А. Канкая
41'
Замена
Д. Лукасик
️️️️
Э. Гюрал
Замена
Б. Сабович
️️️️
К. Мухар
33'
26'
Красная карточка
M. Pazdan
Желтая карточка
К. Мухар
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Anton Maglica
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
4-1-3-2
80
Алемдар
20
Квржич
4
Коловециос
3
Субаши
15
15
Кампаньяро
73
Мухар
27
Аврамовски
12
Леннон
23
Парлак
42
4-4-2
1
Челикай
31
Шарлия
70
Кициу
22
89
Тюран
42
Воца
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
6
Канкая
19
Бервен
77
Гюрал
27
Аврамовски
99
99
27
Аврамовски
3
Субаши
13
Лопеш
13
Лопеш
3
Субаши
73
Мухар
14
Сабович
14
Сабович
73
Мухар
12
Леннон
22
22
12
Леннон
23
Парлак
7
Энрике
7
Энрике
23
Парлак
42
Воца
8
Чекичи
8
Чекичи
42
Воца
28
Пайнтсил
4
Дикмен
4
Дикмен
28
Пайнтсил
6
Канкая
13
13
6
Канкая
77
Гюрал
23
Лукасик
23
Лукасик
77
Гюрал
Остались в запасе
Кайсериспор
Анкарагюджю
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
25
Aliou Badji
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Остались в запасе
25
Aliou Badji
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Кайсериспор - Анкарагюджю
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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