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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уиган Атлетик
Арсенал - Уиган Атлетик: обзор матча 19 сентября 2009
Арсенал
19.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
26'
Т. Вермален
48'
Т. Вермален
59'
Эдуардо
90'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уиган Атлетик
ГОЛ! 4:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Н. Бендтнер
Замена
С. Синклейр
️️️️
У. Родальега
Замена
Т. Росицки
️️️️
Эдуардо
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
П. Шарнер
ГОЛ! 3:0!
Эдуардо
Пас отдал
А. Диаби
Замена
П. Шарнер
️️️️
Д. Кумас
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
Ж. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Т. Вермален
ГОЛ! 1:0!
Т. Вермален
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Хэндри Томас
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Джейсон Кумас
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Клиши
36
Галлас
4
Вермален
3
Санья
5
Диаби
4
Фабрегас
8
Сонг
27
Эбуэ
32
ван Перси
9
Эдуардо
4-4-2
43
Киркленд
25
Мелхиот
17
Бойс
19
Брамбл
3
Фигероа
6
Томас
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
16
Гомес
19
Кумас
23
Родальега
9
Эдуардо
10
Росицки
10
Росицки
9
Эдуардо
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Эбуэ
19
Кумас
20
Шарнер
20
Шарнер
19
Кумас
23
Родальега
7
Синклейр
7
Синклейр
23
Родальега
16
Гомес
9
Скотланд
9
Скотланд
16
Гомес
Остались в запасе
Арсенал
Уиган Атлетик
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Арсенал - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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