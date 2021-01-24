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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Галатасарай
Йени Малатьяспор - Галатасарай: обзор матча 24 января 2021
Йени Малатьяспор
24.01.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
88'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Галатасарай
Замена
D. Emeksiz
️️️️
И. Чебаке
90'
+3
Замена
J. Lukoki
️️️️
U. Bulut
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Бабел
Желтая карточка
И. Чебаке
90'
88'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
85'
Замена
К. Люиндама
️️️️
М. Сараччи
85'
Замена
О. Байрам
️️️️
Э. Акбаба
83'
Желтая карточка
Т. Антальялы
Замена
A. Ildiz
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
80'
Замена
З. Явру
️️️️
A. Acquah
79'
74'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Ю. Бельханда
74'
Замена
Д. Секидика
️️️️
A. Turan
Желтая карточка
Б. Тетти
65'
Замена
Б. Тетти
️️️️
K. Kanatsızkuş
46'
26'
Замена
Э. Килинк
️️️️
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Йени Малатьяспор
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
3-2-5
22
29
Чебаке
15
Хадебе
15
Хафез
19
55
Ндайшими
26
9
7
17
13
4-1-3-2
16
Муслера
25
Линнес
23
Маркао
4
Донк
4
Сараччи
8
Фегули
20
Бельханда
14
Антальялы
8
Акбаба
10
8
Бабел
29
Чебаке
14
14
29
Чебаке
19
18
Явру
18
Явру
19
7
30
30
7
17
30
Тетти
30
Тетти
17
9
92
92
9
20
Бельханда
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
20
Бельханда
4
Сараччи
27
Люиндама
27
Люиндама
4
Сараччи
8
Акбаба
18
Байрам
18
Байрам
8
Акбаба
10
70
Секидика
70
Секидика
10
8
Фегули
11
Килинк
11
Килинк
8
Фегули
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Галатасарай
67
Eray İşcan
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
1
Окан Кочук
ВР
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
67
Eray İşcan
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
1
Окан Кочук
ВР
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Йени Малатьяспор - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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