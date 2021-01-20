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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Йени Малатьяспор
Хатайспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 20 января 2021
Хатайспор
20.01.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
87'
А. Бупендза
53'
З. Явру
77'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
М. Мерт
90'
+9
90'
+9
Замена
F. Zuqui
️️️️
K. Kanatsızkuş
Замена
М. Мерт
️️️️
M. Çaytemel
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Бупендза
Пас отдал
М. Камара
87'
84'
Замена
A. Ildiz
️️️️
З. Явру
84'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
A. Acquah
80'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
М. Камара
️️️️
М. Диуф
79'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
A. BÃ¼yÃ¼k
Желтая карточка
Р. Абид
61'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
А. Траоре
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
З. Явру
Желтая карточка
И. Сакей
52'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Хадебе
39'
Желтая карточка
A. Acquah
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
F. Zuqui
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
1-4-5
28
Сантос
5
Сакей
90
Попов
92
Диуф
14
Абид
34
8
Акинтола
10
Траоре
20
Рибейру
16
4-2-4
25
Эзбир
15
Хадебе
18
Явру
29
Чебаке
15
Хафез
55
Ндайшими
19
7
9
13
17
16
19
Мерт
19
Мерт
16
10
Траоре
10
10
10
Траоре
92
Диуф
7
Камара
7
Камара
92
Диуф
17
8
8
17
19
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
19
18
Явру
30
30
18
Явру
Остались в запасе
Хатайспор
Йени Малатьяспор
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
11
Жетмир Топалли
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Хатайспор - Йени Малатьяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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