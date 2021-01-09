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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Йени Малатьяспор
Кайсериспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 09 января 2021
Кайсериспор
09.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
10'
S. Kaya (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Йени Малатьяспор
88'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Замена
E. Demir
️️️️
Г. Кампаньяро
82'
Замена
M. Çelik
️️️️
А. Леннон
81'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Аврамовски
79'
72'
Замена
J. Lukoki
️️️️
K. Kanatsızkuş
Замена
N. Korkmaz
️️️️
И. Парлак
66'
60'
Желтая карточка
М. Эскихеллак
50'
Желтая карточка
И. Чебаке
46'
Замена
Т. Хадебе
️️️️
S. Kaya
46'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
A. Acquah
46'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
М. Фофана
Замена
Д. Аттама
️️️️
Я. Ака
46'
35'
Замена
U. Bulut
️️️️
Б. Тетти
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
S. Kaya
10'
Пенальти не реализован!
Д. Алибек
9'
8'
Желтая карточка
S. Kaya
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Джозеф Аттама
ОП
26
Ilhan Depe
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
7
Harisson Manzala
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
4-1-3-2
80
Алемдар
16
Бехич
4
Коловециос
20
Квржич
22
15
Кампаньяро
27
Аврамовски
79
Ака
12
Леннон
7
Алибек
23
Парлак
2-2-5
25
Эзбир
29
Чебаке
7
Фофана
19
30
26
7
30
Тетти
17
92
79
Ака
3
Аттама
3
Аттама
79
Ака
23
Парлак
77
77
23
Парлак
27
Аврамовски
99
Фернандеш
99
Фернандеш
27
Аврамовски
12
Леннон
88
88
12
Леннон
15
Кампаньяро
14
14
15
Кампаньяро
7
Фофана
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
7
Фофана
26
15
Хадебе
15
Хадебе
26
19
55
Ндайшими
55
Ндайшими
19
30
Тетти
9
9
30
Тетти
17
92
92
17
Остались в запасе
Кайсериспор
Йени Малатьяспор
7
Harisson Manzala
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
11
Жетмир Топалли
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
7
Harisson Manzala
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Кайсериспор - Йени Малатьяспор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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Кайсериспор
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