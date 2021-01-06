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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Карагюмрюк
Антальяспор - Карагюмрюк: обзор матча 06 января 2021
Антальяспор
06.01.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Карагюмрюк
19'
Х. Езмерт (П)
37'
Г. Байракдар
71'
Э. Албайрак
10'
Ю. Балковец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Карагюмрюк
90'
+2
Желтая карточка
E. Çolak
Замена
O. Imeri
️️️️
Амилтон
90'
+1
Замена
L. Podolski
️️️️
Н. Шахин
87'
84'
Красная карточка
Э. Роко
82'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Б. Ндиайе
ГОЛ! 3:1!
Э. Албайрак
Пас отдал
Амилтон
71'
66'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Д. Синик
64'
53'
Замена
E. Çolak
️️️️
К. Алтинай
46'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
В. Хеденстад
ГОЛ! 2:1!
Г. Байракдар
37'
Желтая карточка
Н. Шахин
33'
23'
Желтая карточка
Э. Роко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Езмерт
19'
18'
Желтая карточка
К. Алтинай
10'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Балковец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
96
Emre Çolak
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
4-4-1-1
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
5
Налдо
7
Балчи
23
Амилтон
8
Шахин
88
Езмерт
70
Синик
17
Байракдар
12
4-3-1-2
2
Вивиано
29
Балковец
6
Хеденстад
3
Роко
37
Кампи
4
Алтинай
5
Ндиайе
6
Билья
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
23
Амилтон
11
11
23
Амилтон
70
Синик
6
Албайрак
6
Албайрак
70
Синик
8
Шахин
10
10
8
Шахин
6
Хеденстад
28
Дживелек
28
Дживелек
6
Хеденстад
4
Алтинай
96
96
4
Алтинай
5
Ндиайе
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
5
Ндиайе
9
Собич
9
9
9
Собич
Остались в запасе
Антальяспор
Карагюмрюк
13
Догукан Эзкан
ВР
24
Serdar Poyraz
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
18
Вато Арвеладзе
АП
0
M. Sarigul
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
24
Serdar Poyraz
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Остались в запасе
18
Вато Арвеладзе
АП
0
M. Sarigul
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Антальяспор - Карагюмрюк
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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