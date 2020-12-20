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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Аланьяспор
Денизлиспор - Аланьяспор: обзор матча 20 декабря 2020
Денизлиспор
20.12.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
9'
H. Rodallega
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Аланьяспор
Желтая карточка
Д. Генен
90'
+6
Замена
Ф. Варела
️️️️
I. Aissati
90'
+4
Желтая карточка
H. Sacko
89'
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
R. Niyaz
88'
81'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
С. Учан
Замена
H. Sacko
️️️️
M. Mesanovic
79'
Замена
M. Ozkal
️️️️
H. Rodallega
79'
72'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Сиопис
Вторая желтая
Р. Муравски
71'
Желтая карточка
Р. Муравски
52'
51'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
46'
Замена
Э. Караджа
️️️️
Б. Кутлу
41'
Желтая карточка
А. Барейро
Желтая карточка
А. Сагаль
41'
Желтая карточка
M. Mesanovic
31'
Желтая карточка
R. Niyaz
23'
Желтая карточка
Фабиано
13'
ГОЛ! 1:0!
H. Rodallega
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
10
Феде Варела
АП
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-2-4
1
Генен
22
2
21
4
Фабиано
10
22
Муравски
28
Сагаль
9
11
20
4-4-1-1
28
Марафона
29
Колкер
24
33
Цавеллас
75
Бингель
6
Сиопис
48
Учан
11
Давидсон
10
Кутлу
9
Бакасетас
28
Барейро
10
10
Варела
10
Варела
10
20
76
76
20
11
0
0
11
9
9
9
9
48
Учан
10
Бекироглу
10
Бекироглу
48
Учан
10
Кутлу
7
Караджа
7
Караджа
10
Кутлу
6
Сиопис
9
Пектемек
9
Пектемек
6
Сиопис
Остались в запасе
Денизлиспор
Аланьяспор
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
4
Alpay Çelebi
ЦФ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
13
Кагри Гюней
ВР
4
Alpay Çelebi
ЦФ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Денизлиспор - Аланьяспор
7
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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