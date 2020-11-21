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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Газиантеп
Денизлиспор - Газиантеп: обзор матча 21 ноября 2020
Денизлиспор
21.11.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Газиантеп
25'
К. Эзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Газиантеп
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Соялп
90'
+1
Замена
J.
️️️️
K. Mirallas
90'
+1
Замена
C. Şahin
️️️️
К. Эзер
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
H. Sacko
88'
77'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
77'
Замена
Андре
️️️️
М. Демир
74'
Желтая карточка
А. Тошка
Желтая карточка
Р. Муравски
72'
Замена
R. Niyaz
️️️️
I. Aissati
68'
Желтая карточка
Z. Bergdich
50'
45'
Замена
K. Aktas
️️️️
Ж. Кана-Бийик
44'
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Эзер
Пас отдал
М. Демир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Газиантеп
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-3-4
15
4
Фабиано
2
21
10
9
22
Муравски
28
Сагаль
11
6
29
3-2-3-2
19
Гювенк
14
Тошка
77
Джейлан
16
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
4
Ветрих
44
Максим
10
Эзер
9
Демир
87
9
76
76
9
10
20
20
10
27
Кана-Бийик
5
5
27
Кана-Бийик
87
6
6
87
10
Эзер
70
70
10
Эзер
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
9
Демир
21
Андре
21
Андре
9
Демир
Остались в запасе
Денизлиспор
Газиантеп
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
Статистика матча Денизлиспор - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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