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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Хатайспор
Анкарагюджю - Хатайспор: обзор матча 15 декабря 2020
Анкарагюджю
15.12.2020, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Хатайспор
69'
З. Шарлия
89'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Хатайспор
Замена
Д. Карайел
️️️️
Д. Пайнтсил
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Р. Рибейру
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайнтсил
89'
87'
Замена
M. Aydın
️️️️
Р. Абид
87'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Акинтола
Желтая карточка
З. Шарлия
86'
85'
Желтая карточка
А. Бупендза
Замена
С. Четин
️️️️
А. Тюран
84'
72'
Замена
A. Katranis
️️️️
B. Camoglu
72'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
М. Диуф
ГОЛ! 1:0!
З. Шарлия
Пас отдал
Э. Чекичи
69'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Э. Айгерен
56'
Желтая карточка
Э. Айгерен
54'
50'
Красная карточка
G. Karadeniz
46'
Замена
А. Бупендза
️️️️
S. Ilgaz
Желтая карточка
Т. Пинту
35'
11'
Желтая карточка
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Анкарагюджю
66
Мерт Топуз
ВР
1
Корджан Челикай
ВР
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
80
Анил Дикмен
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
3-2-3-2
30
Фридрих
31
Шарлия
8
Пинту
89
Тюран
70
Кициу
4
Дикмен
6
Канкая
12
Лобжанидзе
17
Айгерен
77
Гюрал
8
Чекичи
1-4-5
1
Моанд
6
Биллонг
5
Сакей
90
Попов
92
Диуф
14
Абид
11
8
Акинтола
20
Рибейру
10
2
Пайнтсил
90
Карайел
90
Карайел
Пайнтсил
89
Тюран
18
Четин
18
Четин
89
Тюран
17
Айгерен
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
17
Айгерен
92
Диуф
7
Барбоза
7
Барбоза
92
Диуф
10
9
Бупендза
9
Бупендза
10
14
Абид
20
20
14
Абид
2
98
98
2
8
Акинтола
10
Траоре
10
Траоре
8
Акинтола
Остались в запасе
Анкарагюджю
Хатайспор
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
80
Анил Дикмен
ЦЗ
66
Мерт Топуз
ВР
1
Корджан Челикай
ВР
Главный тренер
Толунай Кафкас
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
80
Анил Дикмен
ЦЗ
66
Мерт Топуз
ВР
1
Корджан Челикай
ВР
Остались в запасе
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Анкарагюджю - Хатайспор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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Анкарагюджю
Хатайспор
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2025.12.11 23:18
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2025.09.08 23:23
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