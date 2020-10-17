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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Анкарагюджю
Ризеспор - Анкарагюджю: обзор матча 17 октября 2020
Ризеспор
17.10.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 5 тур
5 : 3
Завершен
Анкарагюджю
19'
F.
45+1'
Ф. Болдрин
55'
Л. Реми (П)
62'
Л. Реми (П)
78'
Л. Реми
6'
Д. Пайнтсил
16'
Д. Пайнтсил
44'
Т. Бервен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Анкарагюджю
Замена
Т. Торун
️️️️
Л. Реми
83'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
Ф. Байано
82'
81'
Желтая карточка
Т. Бервен
ГОЛ! 5:3!
Л. Реми
Пас отдал
Ф. Байано
78'
74'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
M. Pazdan
74'
Замена
Л. Аджич
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Д. Мельняк
70'
Замена
К. Михаляк
️️️️
F.
70'
67'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
С. Четин
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Л. Реми
62'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Л. Реми
55'
53'
Желтая карточка
З. Шарлия
Замена
М. Шкода
️️️️
G. Donsah
46'
46'
Замена
З. Шарлия
️️️️
Д. Пайнтсил
45'
+3
Вторая желтая
А. Потук
ГОЛ! 2:3!
Ф. Болдрин
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:3!
Т. Бервен
Пас отдал
Т. Пинту
38'
Желтая карточка
А. Потук
ГОЛ! 1:2!
F.
Пас отдал
А. Дурак
19'
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пайнтсил
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
3-4-3
23
Аккан
55
5
Мерья
17
Мельняк
66
Дилавер
27
Байано
5
Дурак
10
Болдрин
11
14
Реми
30
4-5-1
30
Фридрих
8
Пинту
22
70
Кициу
4
Дикмен
4
Потук
18
Четин
12
Лобжанидзе
42
Воца
28
Пайнтсил
19
Бервен
27
Байано
29
Йованчич
29
Йованчич
27
Байано
17
Мельняк
12
Кейбаши
12
Кейбаши
17
Мельняк
14
Реми
8
Торун
8
Торун
14
Реми
11
77
Михаляк
77
Михаляк
11
30
7
Шкода
7
Шкода
30
22
77
Гюрал
77
Гюрал
22
18
Четин
8
Чекичи
8
Чекичи
18
Четин
12
Лобжанидзе
9
Аджич
9
Аджич
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
31
Шарлия
31
Шарлия
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Ризеспор
Анкарагюджю
54
Митхат Пала
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
80
Berke Gurbuz
ЦФ
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
Остались в запасе
80
Berke Gurbuz
ЦФ
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Ризеспор - Анкарагюджю
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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