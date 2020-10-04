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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Коньяспор
Денизлиспор - Коньяспор: обзор матча 04 октября 2020
Денизлиспор
04.10.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Коньяспор
Желтая карточка
T. Lopes
90'
+2
Замена
Р. Муравски
️️️️
M. Bakalorz
74'
Замена
Z. Bergdich
️️️️
Фабиано
73'
70'
Замена
М. Чагыран
️️️️
A. Kravets
62'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Д. Милошевич
61'
Замена
F. Miya
️️️️
Л. Шенгелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
2
Tiago Lopes
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4-1-5
2
3
Суботич
4
Фабиано
22
10
28
Сагаль
9
6
11
20
4-4-2
23
Сехич
89
Скубич
15
12
Гильерме
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
27
Шенгелия
27
Милошевич
8
Евтович
42
Саинер
0
4
Фабиано
21
21
4
Фабиано
6
22
Муравски
22
Муравски
6
0
6
Чагыран
6
Чагыран
0
27
Шенгелия
21
21
27
Шенгелия
27
Милошевич
17
Цикалеши
17
Цикалеши
27
Милошевич
Остались в запасе
Денизлиспор
Коньяспор
1
Дженк Генен
ВР
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
70
Samuel Eduok
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Денизлиспор - Коньяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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