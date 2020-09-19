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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Трабзонспор
Денизлиспор - Трабзонспор: обзор матча 19 сентября 2020
Денизлиспор
19.09.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Трабзонспор
Замена
Фабиано
️️️️
I. Aissati
90'
+2
86'
Замена
A. Canbaz
️️️️
Б. Афобе
86'
Замена
Гильерме
️️️️
Х. Тюркмен
Замена
M. Mesanovic
️️️️
H. Rodallega
73'
Вторая желтая
H. Sacko
68'
Желтая карточка
H. Sacko
67'
Замена
H. Sacko
️️️️
M. Bakalorz
64'
Желтая карточка
M. Bakalorz
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
2
Tiago Lopes
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
12
Гильерме
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
20
Anil Basaran
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
4-2-5
2
22
21
15
22
Муравски
10
29
6
11
28
Сагаль
20
3-2-3-2
1
Чакир
37
Кампи
4
Тюркмен
61
Асан
77
Дурсун
32
Ие
6
Пармак
8
Бэйкер
33
Омюр
23
Афобе
9
Нвакаеме
10
4
Фабиано
4
Фабиано
10
6
9
9
6
11
9
9
11
4
Тюркмен
12
Гильерме
12
Гильерме
4
Тюркмен
23
Афобе
38
38
23
Афобе
Остались в запасе
Денизлиспор
Трабзонспор
1
Дженк Генен
ВР
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
20
Anil Basaran
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
20
Anil Basaran
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Денизлиспор - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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