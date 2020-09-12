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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Денизлиспор
Гезтепе - Денизлиспор: обзор матча 12 сентября 2020
Гезтепе
12.09.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Денизлиспор
10'
А. Озтюрк (П)
25'
А. Нукан
43'
Х. Акбунар
51'
M. MossorÃ³
71'
З. Трипич
62'
O. Yilmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Денизлиспор
Замена
Тити
️️️️
А. Нукан
86'
82'
Замена
Ã. Ãek
️️️️
M. Bakalorz
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Б. Идейе
80'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Х. Акбунар
80'
ГОЛ! 5:1!
З. Трипич
71'
65'
Замена
R. Niyaz
️️️️
I. Aissati
62'
ГОЛ! 4:1!
O. Yilmaz
Пас отдал
T. Lopes
Замена
K. Sönmez
️️️️
M. MossorÃ³
61'
ГОЛ! 4:0!
M. MossorÃ³
51'
ГОЛ! 3:0!
Х. Акбунар
Пас отдал
С. Айдогду
43'
28'
Желтая карточка
M. Yumlu
ГОЛ! 2:0!
А. Нукан
Пас отдал
Б. Эмир
25'
24'
Желтая карточка
Р. Муравски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Озтюрк
10'
9'
Желтая карточка
H. Rodallega
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Халил Акбунар
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Гезтепе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
4-5-1
70
Эгрибаят
7
Палули
33
Озтюрк
41
Эмир
33
Нукан
20
Каян
8
Айдогду
10
10
Трипич
7
Акбунар
12
Идейе
4-3-3
1
Генен
22
15
2
21
9
22
Муравски
10
6
9
11
10
6
6
10
7
Акбунар
68
Бурекович
68
Бурекович
7
Акбунар
12
Идейе
27
Ндиайе
27
Ндиайе
12
Идейе
33
Нукан
4
Тити
4
Тити
33
Нукан
10
20
20
10
6
60
60
6
Остались в запасе
Гезтепе
Денизлиспор
1
Arda Özcimen
ЦФ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
28
Анхело Сагаль
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
1
Arda Özcimen
ЦФ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Остались в запасе
28
Анхело Сагаль
ЦФ
16
Asim Aksungur
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Гезтепе - Денизлиспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
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