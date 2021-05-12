Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 12 мая 2021
Севилья
12.05.2021, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
66'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Г. Паулиста
Замена
И. Ракитич
️️️️
Сусо
84'
82'
Замена
Ю. Муса
️️️️
М. Гомес
80'
Желтая карточка
К. Солер
79'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
А. Латорре
79'
Замена
К. Гамейро
️️️️
У. Гильямон
Замена
Л. Окампос
️️️️
О. Родригес
74'
69'
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Вальехо
69'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Т. Корреа
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Фернандо
66'
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Торрес
59'
Замена
Фернандо
️️️️
Н. Гудель
59'
Замена
М. Акунья
️️️️
С. Эскудеро
59'
Желтая карточка
Н. Гудель
37'
Желтая карточка
С. Эскудеро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
18
Эскудеро
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
19
Хордан
8
Гудель
8
Торрес
14
Родригес
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-2-1-2-1
24
Силлессен
14
Корреа
4
Ферру
3
Паулиста
3
Латорре
10
Рачич
22
Гильямон
7
Солер
21
Вальехо
11
Гедеш
9
Гомес
18
Эскудеро
21
Акунья
21
Акунья
18
Эскудеро
8
Гудель
5
Фернандо
5
Фернандо
8
Гудель
10
Сусо
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Сусо
14
Родригес
7
Окампос
7
Окампос
14
Родригес
8
Торрес
10
Гомес
10
Гомес
8
Торрес
3
Латорре
14
Гайя
14
Гайя
3
Латорре
14
Корреа
12
Пиччини
12
Пиччини
14
Корреа
21
Вальехо
90
Черышев
90
Черышев
21
Вальехо
9
Гомес
80
Муса
80
Муса
9
Гомес
22
Гильямон
9
Гамейро
9
Гамейро
22
Гильямон
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Севилья - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Валенсия
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+