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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 27 февраля 2021
Севилья
27.02.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
29'
У. Дембеле
85'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
Желтая карточка
Х. Хордан
88'
85'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
82'
Желтая карточка
У. Дембеле
82'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
82'
Замена
С. Умтити
️️️️
Р. Араухо
71'
Замена
И. Мориба
️️️️
Педри
67'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ж. Пике
Замена
О. Родригес
️️️️
И. Ракитич
63'
Замена
О. Торрес
️️️️
Л. де Йонг
63'
Желтая карточка
К. Рекик
46'
Замена
К. Рекик
️️️️
Д. Карлос
46'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
М. Эль-Хаддади
46'
Замена
Сусо
️️️️
А. Гомес
46'
Желтая карточка
С. Эскудеро
45'
42'
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Карлос
38'
Желтая карточка
Фернандо
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-2-3
37
Буну
18
Эскудеро
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
10
Гомес
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
3-3-2-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
18
Альба
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
11
Ракитич
14
Родригес
14
Родригес
11
Ракитич
34
Карлос
4
Рекик
4
Рекик
34
Карлос
26
де Йонг
8
Торрес
8
Торрес
26
де Йонг
10
Гомес
10
Сусо
10
Сусо
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
16
Эль-Хаддади
8
Педри
6
Мориба
6
Мориба
8
Педри
Араухо
14
Умтити
14
Умтити
Араухо
3
Пике
33
Араухо
33
Араухо
3
Пике
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
Остались в запасе
Севилья
Барселона
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Севилья - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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